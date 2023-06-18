شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة»: 30 يونيو دعمت المرأة ودستور 2014 أرسى حقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنَّ مكتسبات المرأة المصرية من ثورة 30 يونيو كثيرة ومتعددة الأوجه أبرزها ما نصت عليه العديد من مواد دستور 2014 بشكل مباشر وانعكس على وضعها في المجتمع، لافتة إلى المادة الأولى أكدت على أن «نظام الدولة يقوم على المواطنة».

وأضافت «البغدادي» خلال مداخلة هاتفية لفقرة «نون القمة» على شاشة «اكسترا نيوز»، أنَّ الدستور المصري تضمن ما يقرب من 20 مادة للمرأة في إطار الاحترام والحماية والشمول، مؤكدةً أنَّ المرأة المصرية تتصدر المشهد في نجاح ثورة 30 يونيو وما بعدها بدعم وتوجيهات القيادة السياسية.

تابعت عضو المجلس القومي للمرأة، «المادة رقم 11 في الدستور المصري الحالي أكدت بأن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وأنها تلتزم بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف والتمييز وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيل مناسب في المجالس النيابية وأيضا تحدد القانون وتكفل حقها في تولي الوظائف».