شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: فايزة واصف قدمت قالب برامج لم يكن موجودا بالإعلام العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سعدة نقيب الاعلاميين، أن الإعلامية الراحلة فايزة واصف أستاذة الأجيال في الإعلام، قدمت قالبا برامجيا لم يكن موجودا في الإعلام العربي ولا المصري، قائلا: "الراحلة ابتكرت قالب برامج يدمج بين الدراما والأداء الحواري والاستعانة بكبار الأساتذة والمستشارين في المجالات المختلفة".

وأضاف طارق سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الهدف من قوالب برامج الاعلامية فايزة واصف بناء الأسرة المصرية والبيت والمساعدة في تكوين حياة سليمة، مؤكدا أن هناك أشخاص يظهرون على المنصات الان تفتي دون علم والناس تصدق.

وتابع: "ما قدمه هذا الجيل الذي يضم فايزة واصف كان ساعد في بناء الأسرة والعائلة المصرية ونتمنى نشوف قوالب برامجية هادفة وترسخ أواصر المحبة في المجتمع المصري".