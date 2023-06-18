شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لتجنب اخضرار لحوم الأضاحى .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- يجب وضع اللحوم بعيد عن بعضها في مكان نظيف وجيد التهوية وبعيد عن الشمس لمدة 4-5 ساعات، لحدوث تشميع اللحمة عن طريق تكوين حمض اللاكتيك الذي يمنع التكاثر ونمو البكتيريا ويساعد على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل.
2- يتم وضع اللحوم في الثلاجة لمدة 5 ساعات أخرى، حتى تكتمل عملية التشميع.
3- يتم تعبئه اللحوم في أكياس شفافة مع تفريغ الهواء منها حتى نتجنب حروق التجميد.
4- لا تزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع داخل الكيس.
5- عند وضع الأكياس في الفريزر اترك فراغات بينها حتى يصل التبريد لكل اللحوم.
6- التأكد من قدرة الفريزر على التجميد قبل وضع اللحوم بها.
7- تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة.
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