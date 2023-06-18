شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى أسوان.. إنشاء كوبرى السيل بقياسات عالمية ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة المصرية، حزمة من المشروعات بمحافظة أسوان، منها المشروعات الجارية فى مناطق شرق مدينة أسوان، والتي من المقرر أن تحقق نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، و"الخليج 365" يقدم مستجدات هذه المشروعات ..

أولا: إنشاء وبدء التشغيل التجريبى، لكوبرى السيل العلوى للسيارات وفقاً لقياسات الجودة العالمية .

ثانيا: تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريقى كيما والسماد.

ثالثا: تنفيذ مشروع تغطية، مصرف السيل للقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

رابعا: الاسراع فى معدلات تنفيذ طريقى كيما والسماد من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

خامسا: تم رصف 3 كيلو متر،بالطبقة الرابطة للأسفلت بطريق كيما ، وكذا 2 كيلو متر الطرق الفرعية بمنطقة كيما.

سادسا: رصف 1.5 كيلو متر،كطبقة أساس بطريق السماد وذلك من إجمالى مسافة 8 كيلومتر ،إمتداداً من مزلقان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، وبتكلفة إجمالية 154 مليون جنيه.

سابعا: التشديد علي ضرورة تحقيق التوسعة للطريق المجاور لمصرف السيل بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التغطية بطول 380 متر

ثامنا: جارى التجهيز لبدء المرحلة الثانية بطول 2150 متر من إجمالى 2530 متر مستهدف تغطيتهم بمصرف السيل ، وبتكلفة 365 مليون جنيه حيث سيتم إعطاء الأولوية لأعمال التوسعة ، مع الالتزام بخط التنظيم للمبانى المطلة عليه.

تاسعا: نقل موقف سيرفيس السيل بمدينة أسوان، إلى الجهة المقابلة لمنطقة الحديد والصلب بكيما، والتى سيتم دراسة مخطط تحويلها إلى حدائق ومنتزهات تحقق الإضافة ، والقيمة الجمالية لحى شرق المدينة.

عاشرا: توجيهاته بعمل فتحات بطريق كيما أمام كوبري السيل العلوى لتسهيل حركة مرور سيارات السيرفيس فى إتجاه الكوبرى.

الحادي عشر: التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للسكك الحديدية للإبقاء على فتح مزلقان كيما لاستيعاب حركة النقل الثقيل فى إتجاه مصانع كيما.