شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الكهرباء لعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن استعدادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لعيد الاضحى المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ و انتشار الفرق الفنية بجميع شركات التوزيع لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، وهى كالتالى: 1- رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها لضمان عدم حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية. 2- وقف كل "المناورات" خلال أجازة العيد، خاصة فى أوقات الذروة. 3- إنشاء غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة لتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال. 4- تخصيص ماكينات الطوارئ بالقرب من المساجد الكبرى لتأمين التغذية الكهربائية خلال صلاة العيد. 5- تكثيف حملات ضبط سرقة التيار لضمان استقرار التغذية الكهربائية. 6- توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة، لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.

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