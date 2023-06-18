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كل ما تريد معرفته عن استعدادات الكهرباء لعيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن استعدادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لعيد الاضحى المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ و انتشار الفرق الفنية بجميع شركات التوزيع لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، وهى كالتالى:

 

1-  رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها لضمان عدم حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

 

2- وقف كل "المناورات" خلال أجازة العيد، خاصة فى أوقات الذروة.

 

3- إنشاء غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة لتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال.

 

4- تخصيص ماكينات الطوارئ بالقرب من المساجد الكبرى لتأمين التغذية الكهربائية خلال صلاة العيد.

 

5- تكثيف حملات ضبط سرقة التيار لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

 

6-  توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة، لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.

 

 

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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