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‫نصائح من الزراعة قبل شراء خروف العيد.. تعرف عليه

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وجاءت النصائح كالتالي:

 

1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

 

2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة. 

 

 3- ان يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل أو مطأطأ الرأس  أو الراقد.

 

4- تأكد من أن الخروف  قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .

 

 5- عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف .

 

6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو احمرار.

 

7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.

 

8- فحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

 

9- الضغط على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

 

10 - التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.

 

11- يفضل أن يكون حجم لية الخروف صغير أو متوسط بالنسبة لحجم الخروف.

 

12- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال .     

 

13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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