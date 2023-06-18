شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طلاب القسم الادبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحاناتهم في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحانهم بمادة التاريخ، حيث تستمر الامتحانات حتى الساعة الثانية عشر.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

ومن تعليمات إدارة الامتحانات انه يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.

ويحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالأسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.

كما يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، و يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش (موبايل أو سماعات أو خلافه) إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر،و يحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسئوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.

و يحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.