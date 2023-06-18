شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تأكد من تدبيس ورقتى إجابة الأسئلة الاختيارية والمقالية معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة امتحان المواد التي تتضمن أسئلة اختيارية ومقالية، ويتسلم الطالب كراسة بابل شيت للإجابة عن الأسئلة الاختيارية وورقة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطالب التأكد من تدبيس ورقتى الإجابة معا، موضحة أن هناك ضمانات كثيرة تحافظ على حقوق الطالب في أوراق إجاباته دون تداخل مع زملائه منها الباركود الموجود في أوراق الامتحان، حيث طالبت الوزارة بضرورة انتباه الطالب لتدبيس ورقتى الإجابة معا قبل مغادرة لجنة الامتحان.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة تزامنا مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع باللغة العربية كالتالى:

ـ يجب على الطلاب التزام الهدوء والانضباط داخل اللجان.

ـ أبدا بالإجابة عن الأسئلة السهلة داخل كراسة الامتحان.

ـ تأكد عند تظليل دائرة الإجابة الصحيحة في البابل شيت أنك تظلل نفس رقم السؤال.

ـ التزم بالمساحات المخصصة لإجابات الأسئلة المقالية.

ـ لا تقلق عند تعديل إجاباتك ووضع علامة "إكس" عليها ثم ظلل دائرة أخرى.

ـ يجب على الطالب تدقيق تدوين بياناته ونموذج الأسئلة.

ـ تأكد من تدبيس ورقتا الإجابة البابل شيت مع ورقة الأسئلة المقالية.

ـ ابتعد عن حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش حرصا على مستقبلك.

ويؤدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.