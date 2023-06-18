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ما هى مواصفات اللحوم الحمراء الجيدة؟

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القاهرة - سامية سيد - ‫وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وجاءت النصائح كالتالي:

 

 

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم. 

 

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

 

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.

 

4-  أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.

 

5-  أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

 

6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج  عند لمسه.

 

 7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

 

 8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.

 

 9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .

 

10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر .

 

11-  تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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