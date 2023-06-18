شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. شباب البدرشين يوزعون المياه على أولياء الأمور أمام لجان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة إنسانية، قرر عدد من شباب وأبناء مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة مساندة ودعم أولياء أمور طلبة الثانوية العامة أثناء تجمعهم أمام اللجان في انتظار خروج أبنائهم للاطمئنان على أدائهم في امتحان مادة اللغة العربية، وذلك بتوزيع زجاجات مياه باردة مزينة بشرائط ملونة على الآباء والأمهات؛ للتخفيف من حدة التوتر وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وعن المبادرة، أكدت مروة الدالي صاحبة المبادرة حرصهم كشباب على مساندة أولياء أمور طلبة الثانوية العامة منذ انطلاق امتحانات العام الدراسي بطريقة تخفيف من وطأة ورهبة الامتحانات، "الجو حر جدا، والأمهات متوترين.. حاولنا نخفف عنهم ونشاركهم خوفهم من الامتحانات والدعاء لأبنائهم.. جمعنا بعض 5 بنات وشاب وقررنا بالجهود الذاتية نمر على كل مدرسة نوزع على الأسر أمام اللجان عبوات مياه باردة وبسكويت، لنخفف عنهم حدة التوتر وسط ارتفاع حرارة الجو، شعورا منا بالتجربة الصعبة".

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنهم بدأوا في تنفيذ المبادرة منذ اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، وقاموا بالمرور على مدرسة الشهيد عاطف الاسلامبولي، ومدرسة أحمد عرابي، والثانوية بنات، ومدرسة الجعودي، ومعهد التفوق الأزهري، وزعوا خلالها عبوات مياه شرب باردة وبسكويت على أولياء الأمور لتخفيف حدة العطش عليهم بسبب شدة حرارة الجو.

وعبرت "مروة" عن سعادتها بما حققوه من أثر إيجابي بأقل جهد وأقل تكاليف، مشيرة أن عدد كبير من شباب القرية قرروا مساندتهم ومشاركتهم لمواصلة أعمال المبادرة وتخفيف مشاعر القلق والتوتر عن أولياء أمور طلبة الثانوية العامة حتى نهاية ماراثون الامتحانات، مؤكدة حرصهم الشديد على العمل الخيري وتقديم كل الدعم لأولياء الأمور.