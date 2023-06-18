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وزير التعليم يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية بكفر الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفقد استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

وتفقد الدكتور رضا حجازي عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، حيث اطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

 

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 24 استراحة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين لكل إدارة تعليمية لاستيعاب جميع المشاركين.

 

وزير التعليم يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية (1)
وزير التعليم يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية (1)

وزير التعليم يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية (2)
وزير التعليم يتفقد استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية (2)

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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