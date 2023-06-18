شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تطلق الدورة التدريبية المتخصصة لتدريب الكوادر الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الدورة التدريبية الأفريقية عن رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

وافتتح الدورة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي وأرونا كوردي المنسقة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والدكتور أوتو كونسن الخبير الدولي من دولة جنوب أفريقيا والدكتور عماد البرعي رئيس مركز المعامل الحارة و الدكتور تامر صقر استاذ كيمياء الصيدلة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني للدورة التدريبية.

ومن المقرر أن تعقد الدورة في الفترة من 18 حتى 22 يونيو 2023 وتشمل تدريب 13 كادر من الكوادر من الدول الإفريقية في تخصص الصيدلة النووية، وتشمل الدول المشاركة كينيا ونيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا ومصر، ويتولى التدريب خبراء مصريين من الهيئة بالتعاون مع خبير دولي من دولة جنوب إفريقيا.

الجدير بالذكر أن استخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التي تعتمد على التكنسيوم -99 بشكل روتيني في المستحضرات الصيدلانية المشعة SPECT والتي تستخدم في التصوير التشخيصي لمعظم أعضاء الجسم والأورام. ويستخدم النظير المشع التكنسيوم – 99 (Technetium-99m) في حوالي 85٪ من إستخدامات الطب النووي التشخيصي.

وبالمثل يلعب نظير اليود المشع دورًا مهمًا في تشخيص وعلاج سرطانات الغدة الدرقية، حيث يعتبر اليود 131 أحد الأدوية المفضلة. وقد أدى ذلك إلى أن تكون مراكز استخدامات المستحضرات الصيدلانية المشعة جزءًا لا يتجزأ من المستشفيات متعددة التخصصات. ويعد الإنتاج الروتيني للمستحضرات الصيدلانية المشعة والإمداد في الوقت المناسب للمنتجات الآمنة للاستخدام السريري مهمة صعبة. لذا يعد التدريب المناسب على الإنتاج ومراقبة الجودة بما في ذلك جوانب ممارسات التصنيع الجيدة وإعداد الوثائق شرطًا ضروريًا وهاماً في مراحل الإنتاج. كما يؤدي التقدم التكنولوجي في أنظمة التصوير إلى زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية المشعة خاصة في مجال التصوير المقطعي الإلكتروني.