شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يغادر إلى فرنسا على رأس وفد للمشاركة فى معرض باريس الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من قيادات الوزارة والشركات التابعه لها، وذلك للمشاركة فى فاعليات معرض باريس الجوي" لوبورجيه" فى نسخته الرابعة والخمسون؛ والتي ستقام فى الفترة من 19 حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلين عن دول العالم المختلفه وكبرى الشركات العالميه في مجال صناعه الطيران والفضاء بالإضافة إلى المهتمين بصناعه النقل الجوى بصفة عامة.

ويعد معرض لوبورجيه واحداً من أهم المعارض الجويه فى العالم، حيث يستقطب الاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف انحاء العالم، كما يعد فرصة جيدة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وأبراز قدراتها فى مجال الابتكار التكنولوجى وتبادل المعرفه والخبرات في هذا المجال وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمي علي أهمية مشاركة وزارة الطيران وشركاتها التابعة في هذا الحدث العالمي كونه منصة دولية وفرصة جيدة تعزز التعاون التجاري في مجال تقنيات ومعدات الطيران والفضاء المتقدمة،، وتأتي هذه المشاركة في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى وسعيها الدائم لمواكبة كل ما هو جديد فى هذا المجال والإطلاع على أحدث التقنيات فى مختلف تخصصات صناعة النقل الجوى، بالإضافة إلى أهمية بناء سوق مشتركة ودعم الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات مما يسهم في ملاحقة كافة المستجدات العالمية وزيادة القدرات التنافسية من أجل صياغة مستقبل أفضل وواعد لسوق النقل الجوي المصرى.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد أعلنت منذ عدة أسابيع عن تنظيم معرض دولى للطيران والفضاء تحت اسم "معرض مصر الدولى للطيران 2024 " والمقرر إنطلاق نسخته الأولى فى شهر مايو القادم بمطار العلمين الدولى بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران فى العالم.