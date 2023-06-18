شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة: تجهيز 240 لجنة و46 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تجهيز 46 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج، وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة، خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الأحد، على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي الأورمان الثانوية بنات بإدارة الدقي التعليمية والأورمان الإعدادية النموذجية بنين بإدارة العجوزة التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه تم تجهيز 200 لجنة أساسية على مستوى المحافظة و40 لجنة احتياطية للطوارئ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 86627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأكد أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهوله ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.