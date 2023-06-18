شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد كنيسة جديدة في إيبارشية أيرلندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا أمس عقد شراء كنيسة جديدة على اسم القديس البابا كيرلس السادس فى مدينة كورك الواقعة جنوبي أيرلندا.

وكانت الخدمة في مدينة كوك خلال السنوات العشر الماضية في كنائس مؤجرة.

حضر توقيع العقد إلى جانب الطرف البائع، السيد تيم كويل عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وبعض من شعبها.

وهذه هي الكنيسة الثالثة التي يتم شراؤها في إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا خلال الشهرين الماضيين، حيث أشتريت كنيسة في مدينة Bromley يوم ٨ أبريل وكنيسة أخرى في Swansea بإمارة ويلز على اسمي رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا يوم 26 أبريل الماضي.