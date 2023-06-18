شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تبحث تطوير مناهج التدريب المهني على 9 مهن وربطها بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد أن الإدارتين المركزيتين للعلاقات الدولية،وللتدريب المهنى بالوزارة ،نظمتا لقاءً تنسيقياً مع برنامج الأغذية العالمي WFP، وإحدى الشركات، فى إطار المشروع المشترك بينهم ، لبحث سُبل تطوير مناهج التدريب المهنى على 9 مهن مُقدمة للشباب فى مجالات:صيانة الحاسب الآلي ، وصيانة المحمول ، والتطريز ، والخياطة ، والطاقة الشمسية ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ، وإصلاح الأجهزة الكهربائية ، والتكييف والتبريد ، لمواكبة التطور والمتغيرات العالمية فى هذه المجالات والتى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بملف سوق العمل ،وربط إحتياجاته بالعملية التدريبية .

وأضاف البيان، أن في بداية اللقاء رحب أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالسادة الحضور ،مثمناً التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، والذي أثمر عن تدريب 600 متدرب ، مضيفا:" نسعى للاستمرار في التعاون لنصل لمستوى متطور من التدريب ، وتوسيع قاعدة تحديد المهن المطلوبة لسوق العمل من خلال دراسة واقعية مع شركات القطاع الخاص لأهم المهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل ، كما نتطلع أيضاً لسرعة الانتهاء من تطوير المناهج الخاصة بالدورات التدريبة".

من جانبها قدمت إيمان سمير ممثلة برنامج الأغذية العالمى، الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة العمل ، مشيدة بالشراكة الناجحة التى تجمع بين الوزارة والبرنامج فى تقديم خدمات التدريب ورفع مستويات المهارات والقدرات للشباب داخل القرى بالمحافظات ، مضيفة:" نعمل لأكثر من 8 سنوات فى نظام التعليم المجتمعي ، ووصلنا لالاف المعلمات التى تم العمل معهم لرفع قدراتهم ومهاراتهم لمستوى افضل من الأداء داخل الفصول المدرسية" ،كما أكدت أن الهدف من اللقاء بحث موضوعين هامين ،هما : الدلائل ، والتدريبات المهنية التى سوف تبدأ بمساعدة شركة قدرة ، والوصول لاتفاقات مبدئية حول المناهج ودليل او كراسة المشارك أو الدليل الفنى للتدريب ، بالتنسيق بين الوزارة والبرنامج والشركة بشأن تطوير المناهج والانتهاء منها، وتحديد اللجان لكل منهج بين الشركاء ، ومصادر الصور داخل المناهج التدريبية .

وبحسب البيان تضمن اللقاء مناقشة مفتوحة حول مناهج التدريب المهنى المقترحة فى المجالات المشار إليها ، وكيفية تطوير تلك المناهج بالتنسيق والتعاون بين كافة الأطراف وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل داخل المحافظات ، ومراجعة الأدلة التدريبية ، والاتفاق على الاولوية للبرامج التدريبية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من بين البرامج التسع المقترحة ، وكيفية الاعلان عنها واعداد الأدوات والوسائل المساعدة لتنفيذ تلك البرامج بين كافة الاطراف الثلاثة ، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ، وكذلك تحديد اماكن اللقاءات المشتركة واللجان الخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية ومتابعة أعمالها .

حضر اللقاء من الوزارة: ياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب، ووائل عبد الصبور مدير عام الادارة العامة لشؤون مراكز التدريب المهني،ومحمد عبد الحكيم مهندس بالإدارة المركزية للتدريب، وسمر شوقي باحث شؤون دولية وإقليمية، ومن برنامج الأغذية العالمي :ماريانا برسوم مسؤول برامج وسياسات، وإيمان سمير مستشار مناهج، ومحمد عدلان مساعد برامج التمكين.