شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء اختبار الالتهاب الكبدي الفيروسي B ضروري للسيدة قبل أو أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن إجراء اختبار الالتهاب الكبدي الفيروسي B ضروري للسيدة قبل أو أثناء الحمل لأن العدوى تنتقل من الأم المصابة إلى الطفل أثناء الولادة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب إعطاء الطفل المولود لأم مصابة جرعة وقائية حقنًا بالجلوبيولين المناعي خلال 24 ساعة من الولادة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: زوري أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان

وقالت وزارة الصحة إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، لافتًا إلى أنه تم مراجعة المراكز المخصصة للإحالة لفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشرى، حيث تم اختيار الأفضل طبقاً المعايير الجودة ليصبح 90 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه يشارك فى المبادرة أكثر من 4000 فريقا طبيا، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.