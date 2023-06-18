شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتطهير مقار لجان الثانوية العامة عقب كل امتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بلجان مدرستى طبرى الحجاز الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية ، ونوبار الإعدادية بنات التابعة لإدارة عابدين التعليمية .

وتابع محافظ القاهرة عملية دخول الطلاب للمدرسة، وطالبهم بالالتزام بالعلامات الارشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم ، كما تفقد بعض لجان الامتحان داخل المدرسة ، حيث اطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

رافق محافظ القاهرة فى جولته د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات حيث تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توافر كافة التسهيلات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١١٣٣٤٣ طالب وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجنة من بينهم ٥ لجان خاصة ٣ منهم بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، وواحدة بمعهد الأورام، حيث يؤدى الإمتحانات ٢٥٠٤٣ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و ٢٣٣٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و ٥٨٥٢١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ١٠٦٨٦٤ طالب وطالبة بالإضافة إلى ٦٤٧٩ طالب وطالبة من المدارس الدولية.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة عمل المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية باستمرار المرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وأكد محافظ القاهرة على أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأكد محافظ القاهرة على توافر مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

وعقب تفقده للجان إلتقى محافظ القاهرة بأولياء الأمور وطمأنهم على أبنائهم وأنهم بدأوا أداء الإمتحان فى جو هادىء وتم توفير كافة عوامل الراحة لهم .