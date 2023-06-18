شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف معلومات مهمة بشأن استعداد الأنظمة الصحية لظهور الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد أي تقارير علمية عن وجود فيروس جديد منتشر حاليا.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للاستجابة لتفشي مرض قد يكون أكثر فتكا" من كوفيد 19، يشير إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبا.

واستكمل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية لمنع الجوائح المستقبلية، لم يشير إلى التنبؤ بوجود وباء أو فيروس معين قابل للانتشار حول العالم.