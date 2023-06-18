شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لكوبرى محمد فهمى ومحور المشير المتجه لمدينة نصر لاستكمال المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى محمد على فهمى ومحور المشير أسفل كوبرى محمد على فهمى فى المتجه لمناطق مدينة نصر فقط.

وأكدت إدارة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/2023 ولمدة (ثلاثة ليالى)، إبتداءً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.. مما يستلزم إجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

▪ المتجه لمناطق مدينة نصر يسلك المطلع إتجاه محور المشير محمد على فهمى ، فميدان الواحة والدوران والعودة.

▪ ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.