11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - ‫وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من النصائح للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.

2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة

3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.

4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.

5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.

6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج عند لمسه.

7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.

8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.

9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .

10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك إثر غائر .

11- تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .