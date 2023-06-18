11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من النصائح للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وجاءت النصائح كالتالي:
نصائج لشراء اللحوم
1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.
2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة
3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.
4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.
5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.
6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج عند لمسه.
7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.
8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.
9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .
10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك إثر غائر .
11- تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .
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