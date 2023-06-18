شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج هم: الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر والمتقدمين للدور الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج، والطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثاني.,

وقالت وزارة التربية والتعليم إن المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج هي :

بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر :

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة ابناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار ا.

-التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية

- تسليم اصل شهادة الميلاد الرقم القومي + اصل بيان درجات الدور الاول معتمد من الادارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب الى الادارة العامة للامتحانات بالبريد او باليد

وبالنسبة لطلاب ابناؤنا في الخارج من الدور الأول :

- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية مع كتابة رقم الجلوس بالدور الأول، ولا يتم دفع أي رسوم لامتحانات الدور الثاني ولا يتم إرسال أي مستندات

وبالنسبة لامتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين فقط :

تبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يوليو 2023 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وفقا للجداول المعلنة على المنصة الإلكترونية

خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، على ولي الأمر اتباع الخطوات الاتية :

- إنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج

-تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر

-سداد مبلغ 150 دولارا عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط أو امتحانات تحديد المستوى عن كل طالب في أي مرحلة دراسية

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان ( دور ثاني - تحديد مستوى ) واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.