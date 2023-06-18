شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 81 ألفا و926 طالبا بالثانوية تقدموا لامتحان العربي بنسبة حضور 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، اليوم الأحد، سير امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023، حيث أدى الطلاب امتحانهم فى مادة اللغة العربية كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة لمدة ثلاث ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا أن إجمالى عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة بالجيزة لأداء امتحان مادة اللغة العربية اليوم بلغ 81926 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%.

كما أكد متابعة سير عملية الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وضمان توفير سبل الراحة للطلاب، علاوة على توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأديه الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفقد صباح اليوم، سير امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعدد من المدارس؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية الأمتحانية والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي الأورمان الثانوية بنات بإدارة الدقي التعليمية والأورمان الإعدادية النموذجية بنين بإدارة العجوزة التعليمية، حيث حرص علي الأطمئنان من الطلاب والطالبات علي مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة.