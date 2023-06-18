شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وأعمال ميدانية للارتقاء بجودة الخدمات لزائرات المسجد النبوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

هيّأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كوادرًا نسائية، لتنفيذ حزمة من المبادرات والخدمات الميدانية لقاصدات المسجد النبوي، وذلك ضمن خطتها التشغيلية خلال موسم الحج هذا العام إلى أن تستمر حتى مغادرة الحجاج إلى بلدانهم بيسر وأمان.

وتبذل إدارة العمليات النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي جهودًا متواصلة، لتحقيق رضا قاصدات المسجد النبوي من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وكافة مرافقه خلال الصلوات وعلى مدار الساعة, وتشمل استقبال المصليات وتنظيم دخولهن وخروجهن من أبواب المسجد, وترتيب الصفوف أثناء الصلوات, ومنع الافتراش, وتوفير سقيا ماء زمزم والمياه المبرّدة في الساحات, وأعمال التوعية والتوجيه, وإرشاد التائهات, ومتابعة البلاغات الإلكترونية، والتواصل بين الإدارات النسائية, ومتابعة طلبات تقديم الخدمات الصحية بالتواصل ميدانيًا مع كوادر الصحة وهيئة الهلال الأحمر, إضافة إلى استلام المفقودات الواردة وحفظها في خزائن ذكية مخصّصة ومتابعة تسليمها لأصحابها.

وبرزت الجهود النسائية في تفعيل العديد من المبادرات في كافة محاور الخدمة؛ بهدف الوصول إلى مستوى متميز من الخدمات التي تثري تجربة قاصدات المسجد النبوي.



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