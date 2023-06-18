شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نسعى لمزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكري الأحد، بزيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل للقاهرة، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي وكذلك مع الدول الأعضاء، مشيرا للتحديات العديدة التي تواجه مصر والاتحاد الاوروبي والتطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية تتطلب التنسيق المشترك بين الجانبين سعيا لتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب بوريل، أن الاتحاد الاوروبي يقدم دعما كبيرا لمصر في عدة مجالات، موضحا ان العلاقات ممتدة منذ اكثر من عشرين عاما منذ توقيع اتفاقية الشراكة، موضحا أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي واهمية إيجاد فرص جديدة للتعاون اتصالات بمحاولات ظهرت خلال السنوات المصرية خاصة الطاقة المتجددة بين الجانبين وكذلك تغير المناخ ونواحي أخرى.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل لحل نهائي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وسبل حل الدولتين، كذلك تطرقت المباحثات للوضع في السودان وليبيا وشرق المتوسط وكذلك قضايا حقوق الانسان.

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت للأزمة الأوكرانية الروسية وبحث سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي لحل الازمة، مشيرا لسعي مصر لمزيد من الاستثمارات الاوروبية في مصر.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي باعتبار الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر.