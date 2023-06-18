شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل يؤكد ضرورة دعم مصر لاستقبالها عشرات الألاف اللاجئين السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الاوروبية أن المباحثات مع وزير الخارجية تطرقت لعديد من القضايا المشتركة بين الجانبين، موضحا أن مصر والاتحاد الأوروبي يمكنهما تحقيق اعلى مستوى من التعاون، مشيرا إلى لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق محمد زكى.

أوضح بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي تجلب المصالح بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتطوير العلاقات ومنها مثلا ملف الطاقة المتجددة، موضحا أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتعزيز التعاون المشترك والوصول لافضل نتيجة ممكنة.

لفت إلى أن العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي هامة ويتطلع الاتحاد الأوروبي للاستثمار في مزيد من المشروعات، موضحا أن الاتحاد الاوروبي ومصر لديهما رؤية وحوار نسعى لتحقيقه.

وعن الوضع في السودان، اكد بوريل أن الازمة السودانية أحد أهم الملفات للجانب المصري الذي يستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين، مشددا على ضرورة مساعدة مصر في هذا الإطار، مشيرا إلى كرم الشعب المصري في استضافة السودانيين النازحين بسبب الازمة.

شدد على أهمية وضع إطار لايجاد حلول لبعض الأزمات، موضحا أن مصر ركنا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالقارة الافريقية لأن مصر دورها أساسي في حل كافة الصراعات ولا يمكن أي حل لأي أزمة دون توافق بين كافة الاطراف.

وأكد بوريل وجود دور رئيسي للاتحاد الأوروبي في التعاون مع مصر لوضع حد لعصابات الهجرة غير الشرعية، مشيرا لادراك الاتحاد الاوروبي لهذه المخاطر وضرورة وقف عصابات الهجرة غير الشرعية وحقوق الاطفال الذين يتم استغلالهم من المهربين، موضحا أن مصر تستطيع لعب دور بارز ومميز في هذا الإطار، مشيرا لاستضافة مصر الآلاف اللاجئين من دول مجاورة لها.

عن التعاون الأمني، أوضح بوريل لوجود اطار للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن القارة الافريقية تحتاج لتنمية ومشروعات لحل الازمات التي تواجه بعض الدول الافريقية ومنها الصومال وغيرها.

أوضح أن المباحثات تطرقت لقضية سد النهضة الإثيوبي والأزمة في ليبيا والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن نهر النيل يعد شريانا أساسيًا للدولة المصرية والاتحاد الأوروبي سيبذل المزيد من الجهود لإرساء الاستقرار.

اوضح ان المباحثات تطرقت للازمة الاوكرانية الروسية الراهنة، موضحا أن مصر تلعب دورا أساسيًا ومؤثرا لحل الأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة التي تعاني منها بعض الدول خاصة أزمة الغذاء بعد اندلاع الازمة، موضحا لحرص الجانب الاوكراني على إرساء الاستقرار والسلام.