شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل: دور مصر رئيسى لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بروبل ضرورة تفعيل حل الدولتين كحل للصراع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشيرا لضرورة تحقيق السلام في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة أن يقوم على مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى ان تحقيق السلام لن يتحقق الا بالمفاوضات بين الجانبين.

شدد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري على ضرورة إحياء عملية السلام، معربا عن قلقه من التصعيد الحالي في الأراضي المحتلة ، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد بين الفلسطييين والإسرائيليين، مشيرا لضرورة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ، مشيدا بالدور المصري الرئيسي والمحورى في عملية السلام التي لا يمكن أن تنطلق من دون مصر التى تضطلع بهذا الدور والذى يدعمه الاتحاد الأوروبى بكل قوة.