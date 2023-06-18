شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: فتح باب التقديم لـ750 طالبا عائدا من الخارج للالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إنه تم قبول ما يزيد عن 14338 طالبا من العائدين من الجامعات بالسودان وروسيا وأوكرانيا، ولم يتبق سوى 750 طالبا، وسيتم فتح باب التقديم لهم بعد عيد ليعيدون التقديم مرة أخرى نظرا لوجود خطأ في البيانات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج حضرة الموطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن العدد الذي تم قبوله من الطلاب العائدين إلى مصر كبير لأنهم مرتبطون بكليات القطاع الطب البشرى والأسنان وهم الأغلبية العظمى ثم الصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، :"من هنا جاءت المشكلة لأن هذه التخصصات العلوم النظرية من السهل توزيعهم بينما الكليات العملية من الصعب توزيعهم"، مشيرا إلى أن تم توزيعهم مصريين فقط وليس من جنسيات أخرى.