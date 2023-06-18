شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن أجرى محادثات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أجرى محادثات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: أنتونى بلينكن شدد على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مع الصين للحد من سوء الفهم.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: أنتونى بلينكن دعا نظيره الصيني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال المحادثات.

وفى وقت سابق أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج - في تغريدة - عن أملها في أن يساعد اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني في إعادة العلاقات الثنائية إلى ما اتفق عليه رئيسا البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.