شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الأيام المقبلة.. والأربعاء بداية فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

وأضافت في مداخلة هاتتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة etc أن درجات الحرارة ستنخفض درجتين بدءا من غد، حيث تصل العظمي 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى فترات النهار، و40 درجة على محافظات الصعيد، بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، مع نشاط الرياح شمالية غير مثيرة للرمال والأتربة على معظم المحافظات في ساعات الليل تساهم في تلطيف الجو وإحساس بالمزيد من انخفاض الحرارة.

وأشار إلي زيادة فرص هطول الأمطار البسيطة على بعض السواحل الشمالية مثل مطروح الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط في فترات متقطعة من اليوم.

وحذرت من التعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة حيث تسجل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة في اليوم، لاسيما مع ارتفاع نسب الرطوبة في الجو مما يزيد في إحساس بدرجات حرارة أعلى من المتوقع، مع تناول السوائل والمرطبات، وارتداء الملابس القطنية، وتغطية الرأس بشمسية .