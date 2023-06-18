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محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للطلبة والخريجين الأحد.. اعرف الوظائف المطلوبة

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القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

 

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

 

-مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

 

-مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

 

-عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

 

-كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

 

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

 

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-تأمين على الحياة.

-بدل وجبة.

-حوافز.

-بدل مواصلات في بعض الفروع.

 

ونوه الجهاز إلى أنه يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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