شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف للطلبة والخريجين الأحد.. اعرف الوظائف المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:
-مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
-مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
-عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).
-كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).
وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:
-تأمين اجتماعي.
-تأمين صحي.
-تأمين على الحياة.
-بدل وجبة.
-حوافز.
-بدل مواصلات في بعض الفروع.
ونوه الجهاز إلى أنه يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".
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