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انسيابية الحشود بالمسجد النبوي.. تنسيق وتكامل بين الجهات

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القاهرة - سامية سيد - يلفت نظر الزائر للمسجد النبوي انسيابية، حركة الحشود البشرية في الدخول والخروج من المسجد النبوي على مدار الساعة في مكان يقصده ملايين الزوار والمصلين وضيوف الرحمن على طوال العام وبكثافات عالية خلال الصلوات الخمس وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.

 

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أعمال وجهود ضخمة لوكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة الحشود والتفويج وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ خطة موسم الحج المعتمدة من قبل مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية ويقوم على تنفيذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسـر وسهولة. كما وثقت وجود المراقبين على امتداد الممرات عند دخول ضيوف الرحمن والمصلين لساحات المسجد النبوي لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.

 

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