شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية للحوار الوطنى: قانون العمل الأهلى يتصدر أولويات المحور السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، لدينا لجنة كاملة بعنوان "العمل الأهلى والنقابى"، وتم اليوم تخصيص لجنتين لمناقشة شواغل المجتمع الأهلى، وكانت كل القضايا فيها مطروحة للنقاش والكلام مفتوح لأعلى مدى، والجميع تحدث دون مواربة.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، قانون العمل الأهلى يتصدر أولويات المحور السياسى، أما فيما يتعلق بالإدارة المحلية فهى ثالث جلسة تعقد، وتم استكمال المنقشة حول أجهزة الإدارة المحلية ومما تتكون، وعلاقة الإدارة المحلية بالحكومة المركزية، وعلاقة الإدارة المحلية بالإدارة المحلية الأعلى منها، وتمويل الإدارات المحلية، والضرائب المحلية.

تابع محمود فوزى، استمعنا لمجموعة من الخبراء والمتخصصين واساتذة الجامعات المصرية، ووسائل تطوير الجامعات سواء فى إرسال البعثات للخارج أو استقبالها فى الداخل.

ولفت محمود فوزى إلى ان هناك بعض التطورات الإيجابية حيث بدأنا التعود على الالتزام بالوقت ونناقش الفكرة ولا نعلق على الشخص، موضحا أن تجربة الحوار الوطنى أثبتت أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما نختلف عليه، وهذه هى الأرضية الوطنية الجامعة لكل المصريين، ومن السهولة بناء توافقات.

وأكد محمود فوزى أن طلبات المشاركة ليس بها مقترحان ونحرص على تمثيل جميع المحافظات والأعمار، لافتا إلى أن بعض المقترحات جاءت شديدة العمومية، وهناك قواعد يتم تطبيقها، ومن حسنات هذا الحوار مدة التحضير له والتى جعلتنا نرسم خطوط واضحة وبناء مؤسسى معقول مكننا من التعامل مع الكم الهائل من الإقبال على الحوار الوطنى.