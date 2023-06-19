شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": 4.3 تريليون جنيه موازنة الدولة فى 2023 وتدعم 36 نوعا بشكل مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم والمنح والحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، فهو حق فى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، لافتا إلى أن إجمالى موازنة الدولة 2023 هى 4.3 تريليون جنيه وهى الاستخدامات والمصروفات منها 2.9 تريليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 530 مليار جنيه.

وأضاف مصطفى سالم خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أن 530 مليار تمثل بالنسبة للمصروفات 17.7 من المصروفات فى الموازنة الجديدة، وتمثل 21.2 من جملة الاستخدامات، والناتج المحلى الإجمالى المتوقع 11.8 تريليون، كما أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل حوالى 4.5 % منح.

تابع مصطفى سالم أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تتمثل فى 3 مجموعات، أولها إجمالى الدعم السلعى فى الموازنة 251.6 مليار جنيه، والدعم والمنح فى مجالات التنمية 210.6 مليار جنيه، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية 57.3 مليار جنيه.

اوضح مصطفى سالم أن هناك 36 نوعا من الدعم المباشر يندرج تحت الـ 3 مجموعات، كما لديا 3 أبواب من الدعم ويندرج تحت الدعم السلعى 6 مجموعات أهمها دعم السلع التموينية 127.7 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال 3 مليار، ودعم شركات المياه مليار جنيه، وإجمالى الـ 6 أبواب 251.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدعم والمنح فى مجالات التنمية 23 نوعا من الدعم.

ولفت إلى انه فى عام 2015/2016 كان جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 201 مليار جنيه، واليوم 530 مليار جنيه.