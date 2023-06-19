شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تجوب المحافظات.. كشف طبى وعلاج بالمجان لأهالى حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الإثنين القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قريتى رأس حدربة أخر قرية مصرية بمدينة حلايب، وكذلك قرية مرسى حميرة التابعة لمدينة الشلاتين، بعدما انتهت ولمدة يومين من إجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب.

وكانت القوافل العلاجية قبل وصولها لمدينة حلايب خلال اليومين الماضيين انتهت من اجراء الكشف الطبى على أهالى قرية أبور رماد أكبر قرى مدينة حلايب وقبلها على أهالى منطقة المستعمرة بالقصير، كما أجرت الكشف فيها على 446 مواطنا خلال يومى 13 و14 يونيو الجارى.

وسبقت منطقة المستعمرة، قرية الحمروين التى انطلقت منها القوافل العلاجية الشهرية خلال يونيو وتم إجراء الكشف الطبى فيها على 385 مواطن من أهالى قرية الحمروين يومى 11 و12 يونيو الجارى.

ومن المقرر وحسب خريطة القوافل العلاجية الشهرية أن تقضى القوافل فى قرى رأس حدربة ومرسى حميرة يومى 19 و20 يونيو، وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى ابو الحسن فى تلك التوقيت.

ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات المختلفة، وكذلك الكشف على الأمراض المزمنة والتوعية الصحية المختلفة وذلك مجانا.