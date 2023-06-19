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نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور منطقة الدرب الأحمر ومتحف الحضارات

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القاهرة - سامية سيد - قام الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، بجولة في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وتفقد بوريل - خلال الجولة، التي رافقه خلالها سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان بيرجر - معالم القاهرة الإسلامية بالمنطقة، ومن بينها جامع "المريداني"، الذي ساهم الاتحاد الأوروبي في تكلفة ترميمه.


كما قام بوريل بجولة تفقدية في "متحف الحضارات"، حيث أعرب عن إعجابه بمقتنيات المتحف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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