شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" وصندوق تحيا مصر يدشنان أكبر حملة كساء بالأسمرات للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنظيم عدد من معارض المبادرتين بالهنا والشفا ودكان الفرحة، لتوفير المواد الغذائية واللحوم والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية وكافة تجهيزات العرائس ودعم ذوي الهمم
وتعمل مبادرة دكان الفرحة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأوْلى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم في العديد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، والمنيا وقنا، وشمال سيناء.
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