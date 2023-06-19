شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة ومحافظ الغربية يفتتحان فرعاً جديدا بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتـح اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، فرعًا جديدًا لمجلس الدولة بمحافظة الغربية، بحضــورالمستشارين أعضاء المجلس الخاص، وجمع من مستشاري مجلس الدولة .

شهد الافتتاح حضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمستشار العسكري لمحافظة الغربية.

وقدم المستشار عادل فهيم، التهنئة لمستشاري مجلس الدولة بمناسبة افتتاح الفرع الجديد، وأعرب والوفد المرافق له عن خالص أمنياته بمزيدًا من الرُقي والتقدم لمجلس الدولة.

المستشار عادل فهيم خلال الافتتاح المستشار عادل فهيم خلال الافتتاح