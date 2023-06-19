شكرا لقرائتكم خبر عن قاصدو المسجد الحرام ينعمون بأجواء من الروحانية والسكينة أثناء الشعائر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش ضيوف الرحمن من الحجاج والمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام أجواء روحانية تسودها الراحة والاطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة، وينعمون بالخدمات التي سخرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين من أجل راحتهم وأمنهم.

وتوثق صور جانباً من هذه الروحانية التي يعيشها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها لهم مختلف الجهات المعنية بخدمتهم.