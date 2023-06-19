شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف 1050 مليار جنيه من الاستثمارات الكلية بخطة2023/24..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2023/2024 ، زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه وفي إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة التمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2024/2023، بنسية تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 2022/2023 في حدود 31% ، ونسبة فعلية 29% عام 2021/2022.

وتقدر الاستثمارات العامة، بنحو 1050 مليار جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي منها نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56% والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37% والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%، وتدارست اللجنة بصورة تفصيلية ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 ، وتوجهاتها الاستثمارية التي تضمنت تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.