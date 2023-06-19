شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات سياحية من أوروبا ضمن 118 رحلة أسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية أوربية ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وتبين من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم رحلتين من مطار العاصمة التشيكية براغ، ورحلتين من ألمانيا أحدهما من مطار مدينة فرانكفورت الألمانية و4 رحلات من المطارات الإيطالية، كما تبين من كشوف الرحلات أن المطار يستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.