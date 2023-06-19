شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يؤيدون تكثيف القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان. وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.

نتيجة الاستطلاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز