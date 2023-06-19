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‫تعرف على أهم النصائح عند شراء خروف العيد

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وجاءت النصائح كالتالي:

 

1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

 

2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة. 

 

 3- ان يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل  او مطأطأ الرأس  أو الراقد.

 

4- تأكد من أن الخروف  قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .

 5- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .

 

6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما افرازات أو احمرار.

 

7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.

 

8- فحص اسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الاسنان الدائمة.

 

9- الضغط على  جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

 

10 - التعرف  على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر  وفحص الفخذ.

 

11- يفضل ان يكون حجم لية الخروف صغيرة او متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

 

12- ملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية و خلوهما من آثار الاسهال .     

 

13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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