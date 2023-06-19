شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أهم النصائح عند شراء خروف العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

3- ان يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل او مطأطأ الرأس أو الراقد.

4- تأكد من أن الخروف قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .

5- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .

6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما افرازات أو احمرار.

7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.

8- فحص اسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الاسنان الدائمة.

9- الضغط على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

10 - التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.

11- يفضل ان يكون حجم لية الخروف صغيرة او متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

12- ملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية و خلوهما من آثار الاسهال .

13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.