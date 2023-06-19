شكرا لقرائتكم خبر عن شوف مجموعك هيوديك فين.. ننشر قائمة تنسيق القبول للثانوى العام والفنى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيرة كبيرة تنتاب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عقب ظهور النتيجة الخاصة بهم وإعلان تنسيق القبول بالثانوي العام والفني، والذي اعتمده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يوم الإثنين الماضي، بحد أدنى 225 درجة للقبول بالثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و175 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

وبالتزامن مع أعمال التنسيق، تثار المناقشات بين الطلاب وأولياء الأمور حول اختيار الالتحاق بمدارس الثانوي العام أم مدارس التعليم الفني، والتي تشمل مدارس التعليم الصناعي و الزراعي والتجاري والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج للمهن.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة تنسيق القبول للثانوي الفني بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023-2024، حيث تختلف تنسيقات القبول بالمدارس الفنية حسب كل مدرسة.

أولا// تنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي

-230 درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة.

- 225 درجة القبول بمدرسة طباعة الهرم.

-215 درجة لكل من مدارس (إمبابة ثانوي صناعى بنين للتأسيس العسكري، أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوي صناعي ونظام إعداد مهنى 210، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهنى 210، الجيزة ثانوي صناعي بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهني 210، نكلا ثانوي صناعي مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين).

- 210 درجات لكلاً من مدارس (وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهنى 205، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوي صناعي بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 205، البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهنى 205).

- 200 درجة لكلل من مدارس (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات).

- 195 درجة لطهما ثانوي صناعي بنين.

- 190 درجة لكلاً من (الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره وإعداد مهنى 185، والشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهني 185، وأطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهنى 185، القبابات ثانوي صناعي مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة).

-180 درجة لـ"الباويطي".

- 175 درجة لـ"المناجم ثانوي صناعي بنين".

ثانيا// تنسيق القبول بمدارس الثانوي التجاري والفندقي

-240 درجة للهرم الفندقية الرسمية.

- 220 درجة للهرم الفندقية المهنية.

- 200 درجة لمدارس (إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية).

- 195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 190 درجة لكلا من (مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف).

- 185 درجة لكلا من مدارس (أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجاري).

- 165 درجة للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 140 درجة لكلا من (خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجاري وفندقي").

ثالثا: تنسيق القبول بمدارس الثانوي الزراعي

- 200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية.

- 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية.

- 166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 161.

- 166 درجة لطهما الثانوية وإعداد مهنى 161.

- 175 درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 161.

- 180 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهني 161.

رابعا: تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن

- فني إلكترونيات (220 درجة للقبول).

- فني تبريد وتكييف (210 درجات للقبول).

- فني ميكاترونيك سيارات (220 درجه للقبول).

- فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل (210 درجات للقبول).

- فني صيانة وتحكم صناعي (215 درجه للقبول).

- فني بناء لوحات كهربائية (215 درجه للقبول).

- مساعد فني إداراي (205 درجات للقبول).

- فني التجارة الحديثة (200 درجة للقبول).

- فني صيانة ميكانيكية (200 درجة للقبول).

- فني تشغيل معادن (200 درجة للقبول).

- فني تشغيل ماكينات بلاستك (190 درجة للقبول).

- فني طباعة ورق (195 درجة للقبول).

- فن كهرباء وتجميع ضفائر السيارات (195 درجة للقبول).

- فني نجارة أثاث (175 درجة للقبول).

- فني دهان السيارات (175 درجة للقبول).

- فني إصلاح هياكل السيارات (180 درجة للقبول).

- فني طباعة منسوجات (180 درجة للقبول).

- فني ملابس جاهز (180 درجة للقبول).

- فني طاهي (185 درجة للقبول).

- فني مشرف غرف وفني مضيف (185 درجة للقبول).

- فني صناعات غذائية (185 درجة للقبول).

- فني إنتاج البساتين بمدرسة أبو غالب المشتركة (180 للقبول).

- فني إنتاج البساتين بمدرسة طهما المشتركة بالعياط (170 درجة للقبول).

- فني طباعة منسوجات (170 درجه للقبول).

- فني ملابس جاهزة (165 درجة للقبول).

- إلكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية يتم قبول أكبر 40 مجموع من المتقدمين.

- اعتماد 160 درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي.

- اعتماد 170 درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي.











