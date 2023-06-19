وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا ظهر اليوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة لبحث ما تم خلال الأسبوع الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث يعتبر الاجتماع بمثابة كشف حساب لما تم من إخفاقات وإنجازات بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم مناقشة كل ما ظهر خلال الأيام الماضية بامتحانات الثانوية العامة ومنح رؤساء اللجان تعليمات بشأن توفير أقصى درجات الراحة للطلاب الذين يؤدون الامتحان وأيضا مواعيد دخول الطلاب قبل بدء الامتحان وأيضا التصدى للغش بشكل أكبر وعدم السماح للطلاب بالدخول بأى وسيلة غش، موضحا أن تم رصد جميع الشكاوى والمشكلات التى حدثت الأسبوع الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسيتم التنبيه على رؤساء اللجان بعدم تكرارها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش فى الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة فى اللجان لرصد أى مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود فى كراسة الأسئلة لضبط أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أى تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات فى ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته فى ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية فى الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.