شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: "القارئ الضوئى" يقتصر على متابعة استهلاك عداد الكهرباء مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير التنفيذي لشركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ومتابعة مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، أن جهاز القارئ الضوئى "اوبتيكال" دوره يقتصر على متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع وكشف كافة البيانات والتأكد من عدم وجود أي تلاعب بالعداد.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة شعاع فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن جهاز القارئ الضوئى "اوبتيكال" لا علاقة له بالرصيد الموجود بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ، موضحا أن دوره يقتصر على قراءة البيانات وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية لضمان انتظام عملية الشحن.

وناشد المدير التنفيذي لشركة شعاع جميع المشتركين بضرورة التأكد من هوية القارئ عن طريق تحقيق الشخصية الخاص بالشركة قبل إدخاله لأخذ صورة العداد الخاص به حرصا على مصلحة المشترك، لافتا إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من القارئ أو القراءات أو وجود مقترحات على رقم 01120313831 عن طريق الاتصال التليفون أو تطبيق الواتس اب.