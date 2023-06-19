شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسية التعاون الدولي: المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال يمثل أهمية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
واستعرضت فاليري ليتشي، خلال فاعليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال التى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى بالقاهرة، تجربة بلادها في دعم المبادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالاستثمار في مختلف دول العالم، معبرة عن تطلعها إلى المشاركة في المنتدى المقام بالقاهرة لسماع كافة الرؤى والآراء عن مواجهة ظاهرة الإفلاس والتعامل معها.
وأشارت ليتشي إلى أن الشراكة مع مصر والبنك الدولي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والقضائية وبناء قدرات وخبرات لضمان قدرة القطاع المالي على الصمود، مشيرة إلى أن المنتدى يمثل فرصة مواتية لصانع السياسات والخبراء لتبادل المعلومات الخاصة بالإفلاس وحقوق الدائنين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز