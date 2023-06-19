شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يؤكد عزم الدولة المصرية على تعظيم الاستثمار باعتباره ركيزة للنمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة المصرية عازمة على تعظيم الاستثمار من خلال التعاون الدولى بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ورحب وزير العدل، فى بداية كلمته فى المنتدى الأول لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بالحضور ومجموعة البنك الدولى ومؤسسة أنسول انترناشيونال، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تقديرا لهم على دورهم ومشاركتهم وزارة العدل فى تنظيم المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المستشار عمر مروان إلى أن التوجه الرئاسى والاهتمام بانعقاد هذا المنتدى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك من إن الدولة المصرية جادة وعازمة نحو زيادة الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية فى أحداث النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف وزير العدل أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تؤكد على أن مصر عازمة على تعظيم الاستثمار والمناخ الداعم له بآليات جديدة تواكب الواقع، حيث جرى إعداد بنية تشريعية جيدة من أجل هذا الغرض حيث تم تعديل قانون إعادة الهيكلة والإفلاس.

وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يعد إحدى آليات التعاون الجديدة بين الدول المجاورة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعظيم فرص الاستثمار.