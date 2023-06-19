شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار محافظ القاهرة أنه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وأشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى ، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات، ( 27426993 - 27427053 ) ومحمول 01550987957 وفاكس 274327057 لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين، كما تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد .
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