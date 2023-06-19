شكرا لقرائتكم خبر عن تحيا مصر: تسليم تجهيزات الزواج لـ100 عروسة وتوفير 66 طن مواد غذائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق تحيا مصر أمس احتفالية كبرى لتدشين أكبر حملة كساء في مدينة الأسمرات للأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتضمنت الاحتفالية العديد من أنشطة الحماية الاجتماعية لدعم أكثر من سبعة آلاف أسرة ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من قاطني مدينة الأسمرات، وتسليم كافة تجهيزات الزواج ل 100 عروسة أولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنظيم عدد من معارض المبادرتين بالهنا والشفا ودكان الفرحة، لتوفير المواد الغذائية واللحوم والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية وكافة تجهيزات العرائس ودعم ذوي الهمم.

شهدت الاحتفالية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبنك الزكاة والصدقات المصرى ، وعدد من رجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني والفنانين والإعلاميين، وفي مقدمتهم المطرب إيهاب توفيق والفنانة وفاء عامر والفنانة نهال عنبر والمهندسة رباب عبد العاطي والفنانة عبير منير .

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم معرضًا للأسر الأولى بالرعاية في مدينة الأسمرات مستمر لمدة 5 أيام ويضم 70 ألف قطعة ملابس وأحذية و وأواني للطهي و5000 قطعة مفروشات، فضلًا عن توزيع 25 ألف لعبة أطفال على الأسر المستهدفة و5000 قطعة إكسسوار، و8000 قطعة أدوات مكتبية متنوعة، حيث يتيح المعرض اختيار 15 قطعة متنوعة بحرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فضلًا عن الملابس والأدوات الكتابية التي وفرتها مصلحة الجمارك المصرية.

كما شهدت الاحتفالية توفير 66 طن مواد غذائية جافة و6 أطنان لحوم، ضمن مبادرة بالهنا والشفا كدعم الأسر لضمان تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، فضلًا عن توفير 22 كرسيًا كهربائيًا ومتحركًا لذوي الهمم، لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم وعلى هامش الاحتفالية تنوعت الفعاليات لتقديم الأنشطة الترفيهية والتثقيفية حتى تسعد الأطفال وتحفزهم على استكشاف طاقاتهم ومواهبهم، مثل ورش الأشغال اليدوية والموسيقى والرسم وتحفيظ القرآن الكريم وغيرها من الأنشطة التي من شأنها الترفيه عن الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، واكتشاف المبدعين منهم لتعزيز مواهبهم.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الاحتفالية تضمنت أيضًا تجهيز 100 عروسة أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج من مبادرة دكان الفرحة وكل عروسة تحصل على ( ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط- مروحة – مكواة – طقم أدوات طهي - شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات - قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنية) ولفت إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عامًا، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع بنك مصر و شركة فريش وتاكي والعربي جروب وتيفال ويونيفرسال والعبد ومجموعة هيرمس المالية.

وفي هذا الإطار شارك النجم إيهاب توفيق في الاحتفالية وحرص على المساهمة في إسعاد الفتيات المستفيدات من مبادرة دكان الفرحة بغناء عدد من أغانيه وذلك خلال تسليمهن تجهيزات الزواج.

وأكد تامر عبد الفتاح أن الصندوق يسعى دائمًا لاستغلال المناسبات الاجتماعية لإدخال روح البهجة والسعادة على أكثر عدد من المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم تسجيلي لمشروعات صندوق تحيا مصر منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيسه، وكذلك محاور عمل المبادرات الرئاسية المكلف بها الصندوق منذ إنشاءه.

الجدير بالذكر أن رسالة صندوق تحيا مصر تهدف إلى توفير شتى سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، ونجحت مبادرة دكان الفرحة في خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن حتى الآن.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان والإسماعيلية فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء وحلايب وشلاتين.